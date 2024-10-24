Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» объявлен открытым

В образовательный центр «Лапландия» съехались не только молодые умы Кольского Заполярья, но и из разных регионов России.

Юные биологи проходят детективный квест в рамках хакатона. По легенде, селекционер вывел сорт роз, а коллега выкрал данные у учёного. Ребятам с помощью молекулярных исследований нужно узнать украдены данные или нет.

Нина Соколан, педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум», г. Мурманск: «Для этого им необходимо с помощью метода молекулярной биологии выделить ДНК и, соответственно, сравнить результаты: сходятся они или не сходятся. Если ДНК будет одинаковое, то сорта окажутся одинаковыми и, соответственно, можно будет сказать, что другой селекционер украл сорт у первого».

Неподалеку от биоисследователей расположились инженеры, которые строят макеты летательных аппаратов специального назначения. Кто-то придумал лайнер для МЧС, а кто-то конструирует вертолёт для санавиации. Моделированием как раз такого сейчас и занимается Марианна из Пскова.

Логинова Марианна, участница фестиваля, г. Псков: «Очень сложно разобраться: с чего начать, как разбить на какие-то примитивы этот самолёт. Если приложить какие-то усилия и время, начать с простого, то потом просто увеличиваешь количество деталей, так скажем, объёмы этого самолета, то, в целом, это реально и вполне возможно».

Важно не просто собрать макет аппарата, но и, чтобы он был готов к работе.

Команда Ивана Шульгина конструирует спасательный самолёт Бе-200, который может забирать воду из различных водоёмов. Такую амфибию, как правило, используют для тушения пожаров спасательные службы.

Иван Шульгин, участник фестиваля: «Здесь не вся конструкция. Здесь только турбина. Сам корпус, фюзеляж ещё печатаются. Напечатаны крылья. Дальнейшим этапом будет сборка крыльев, навигационные огни будут встраиваться туда, собираться какая-то часть электронной схемы будет».

На фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» также проходит макертон по промышленному дизайну. Инвестор дал всем ребятам одинаковое задание – участники фестиваля должны создать брендированную продукцию, которая отражала бы деятельность компании. В данном случае – это интернет-провайдер.

Анастасия Бибяева, заведующая сектором мобильного технопарка «Кванториум: «Это наш первый такой опыт - ориентация на заказчика. Очень важный опыт для будущих дизайнеров».

Николай Ермаков, участник фестиваля: «Мы хотим делать как раз для компании. На нашем севере и на деталях севера - на животных, на природе и так дале».

После защиты проектов заказчики могут выбрать понравившийся вариант, созданный во время хакатона, и использовать материал в своих целях.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум»: «Данный фестиваль направлен на популяризацию инженерных профессий, на вовлечение детей в техническое творчество, что очень важно в настоящее время».

Напомним, фестиваль юных инженеров запустили ещё в 2015 году, с тех пор он объединяет молодых исследователей со всей России. В этом году он собрал более 150 участников от 5 до 18 лет из Мурманской области. Также приехали ребята из Миасса, Челябинска, Екатеринбурга, Омска, Кургана, Ярославля, Омутнинска и Пскова.