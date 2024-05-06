Фестиваль научных открытий «ARCTIC WAVE» состоялся в Мончегорске

Два дня здесь была Мекка для изобретательных ребят, которые стремятся сделать нашу жизнь комфортной и современной. Все форматы фестиваля были встроены в концепцию «Город инженерных решений» — территорию, где постоянно кипят процессы исследования, созидания и улучшения.

Мончегорск – город, где живут молодые изобретатели. И это благодаря фестивалю «ARCTIC WAVE». Его концепция такова, что город металлургов превратился в особую творческую территорию, наилучшим образом способствующую самореализации нового поколения.

Максим Рябушкин, первый заместитель генерального директора – главный инженер Кольской ГМК: «Это фундамент того, что должно создаваться социально-ответственной компанией, потому что здесь наши с вами дети. И те усилия, интересные развивающие программы, которые здесь представлены, по сути, создают фундамент будущего нашей страны и государства. Здесь мы вкладываемся в самое главное – детей. Это развитие подрастающего поколения».

За два дня работы фестиваля юные изобретатели посетили каждую из многочисленных площадок. Например, «Лекционный хаб», в котором выступали российские аэрофизики, учёные и популяризаторы космонавтики. «Креативный кластер» позволял ребятам создавать интересные изделия своими руками. Работала зона по виртуальному моделированию и робототехнике, которая так популярна среди молодёжи. И, конечно, большая площадка с выставкой научных разработок и достижений. Вот, к примеру, промышленный экзоскелет.

Александр Носков, сотрудник аварийно-спасательной службы Кольской ГМК: «Он убирает нагрузку с опорно-двигательного аппарата, помогает поднимать и держать тяжёлые элементы какие-то».

Конечно, для работы с экзоскелетом нужна сноровка, но привыкнуть к нему можно за несколько дней, отмечает Александр. Этот экземпляр лишь прототип, уже летом должен появиться доработанный и облегчённый вариант.

Кстати, в арсенале компании «Норникель» есть ещё один вид.

Денис Плотников, главный специалист управления общественных связей Кольской ГМК: «Это экзоскелет «Экзорайс Иксофт». Его функция дисциплинирующая. То есть, у каждого человека есть проблема при поднятии груза: может наклониться не так, спину согнуть колесом, а этот экзоскелет за счёт специальных конструктивных особенностей не даёт вам не так согнуться. Можно сказать, что он выполняет функцию корсета».

Особенно молодых создателей и изобретателей увлекает 3Д моделирование. Студент Денис Кравец мечтает свою жизнь связать с этой работой. У него уже есть несколько 3Д принтеров.

Денис Кравец, студент Мончегорского политехнического колледжа: «В данном случае могут создаваться и игрушки, и технические детали. Можно получать заказы от комбинатов, заводов и ювелирной промышленности, потому что принтеры полимерники могут создавать довольно точные и, главное, красивые фигурки. Также 3Д печать может применяться для стоматологии и в других сферах промышленности».

Главное отличие фестиваля в этом году: совместное участие на одной площадке детей, студентов и молодых специалистов.

Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики компании «Норникель»: «Например, в конкурсе «IMAKE» - конкурсе юных изобретателей, участники «В хорошей компании» стали наставниками для ребят и помогали им дорабатывать их изобретения. А те ребята, которые уже закончили школу и сейчас учатся в университетах, тоже стали наставниками. Бывшие мейкеры тоже ребятам помогали дорабатывать их изобретения, либо переделать, перестроить их».

Сергей Щербаков, директор департамента развития производственной системы Кольской ГМК: «Безусловно, у них это происходило на уровне их восприятия и понимания текущих проблем, с которыми они в жизни сталкиваются. Но решения, которые были найдены ими, в принципе, понятны и способны продвигать их в прикладном производстве. Я для себя многие вещи увидел, которые нужно посмотреть, докрутить, возможно, с точки зрения повышенных знаний инженерных».

Финал конкурса изобретений «IMAKE» вошёл в программу фестиваля «Arctic Wave».

Юные участники из разных городов России защищали свои проекты – научные изобретения, которые можно внедрять в нашу жизнь, чтобы она становилась комфортней.

Андрей Рудаков, глава муниципального образования город Мончегорск: «Вспоминаю своё детство. Что я мог делать? Собирать и разбирать пластиковые игрушки, доставать лампочки, батарейку «Крона», двигатели. Но я сделал ту машинку, которая двигается. Сейчас та база, которая предоставлена для ребят, и те возможности, которые есть в нашей стране, просто колоссальные. И они обязаны реализовывать свои мечты, воплощать их в жизнь, добиваться своих целей. И этому сопутствует «Норникель», Кольская ГМК. Площадки, которые предоставлены, и мы по ним прошли классно и здорово. Даже сегодня, придя домой, я все объясню своему младшему сыну, предложу ему, потому что он интересуется всем этим делом».

Дмитрий Санников, директор департамента по инновациям и цифровым технологиям Кольской ГМК: «Ребята действительно демонстрируют правильный научный подход - от постановки гипотезы, до расчёта, моделирования и до реализации прототипа. Они мыслят и готовы штурмовать идеи о практической применимости изделия. Безусловно, это одно из самых высших качеств, которое востребовано на реальном производстве».

Фестиваль научных открытий «ArcticWave» организован компанией «Норникель». Его главная цель – пробудить интерес к науке и технике среди молодёжи, поддержать креативные инженерные идеи и инновационную активность школьников, показать перспективы развития отечественной и мировой науки и технологий.