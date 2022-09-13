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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.22 19:30

Фестиваль патриотической песни «На безымянной высоте» собрал в 20-й раз лучших исполнителей

О подвиге, о доблести, о славе – любимые, душевные, самые главные композиции исполнили коллективы и солисты Мурманской области в минувшие выходные у подножья безымянной высоты.

Вот уже 20-й раз фестиваль патриотической песни «На Безымянной высоте» собирает лучших исполнителей со всей Мурманской области. Юбилей решено было отпраздновать традиционным для события способом: в лесу с кострами и палатками, и конечно, у подножья той самой 258 высоты.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «В прошлом году поисковики обратились к губернатору Андрею Чибису с предложением провести двадцатый фестиваль в том месте, где он зарождался. Мы пошли на встречу, помогли в вопросах организации. И рады, что всё, о чем мы договорись, сегодня реализовалось. Несколько последних лет фестиваль не выходил за пределы ЗАТО, а последние два года и вовсе отменялся. Теперь, наконец, вернулся на место своего рождения, туда, откуда начался».

И полились над осенними сонными сопками военные песни – о любви и войне, о смерти и надежде, о мире и жизни.

Солистов и коллективы поделили на категории, оценивало жюри не только чистоту исполнения, но и соответствие образа. А за это и накинуть бал не сложно, ведь выйти на сцену, как например, Дария - в легком хлопковом платье под порывы северного ветра весьма рискованно, зато впечатляюще.

Дария Руссу и Евгений Кондратьев, Центр детского творчества, п. Ревда: «Я пою нежные песни, выбираю с душой, с понятием того, что близко людям. И эту выбирали исходя из того, что подходит мне. Репетиции проходили хорошо, вот мы и здесь. Уже выступали с этой песней на 9 мая, заявились на фестиваль. Теперь вышли в финал».

А вот Арина сама перебирает струны гитары, что удивляет: музыкант самоучка! Всего два года как она держит в руках инструмент, а уже исполняет собственную песню. Девушка признаётся, писали слова и музыку в соавторстве с мамой. Она-то и рассказала Арине всё, что сама знала о войне.

Арина Судоплатова, участница фестиваля, п. Высокий: «Воевал у меня только прадед по маминой линии, он вернулся, маме о войне ничего не рассказывал… Но мама написала стихотворение, мне его рассказывала».

Однако победа всё же за опытом, а может, гран-при фестиваля Николаю Рогозику завоевать помогла профессия – истинного патриота и защитника Отечества.

Николай Рогозик, военнослужащий Кольской флотилии РС СФ, г. Полярный: «Честно, ехал в машине и услышал, как эту песню исполняет хор. Решил попробовать исполнить один. У меня получилось».

Для многих участие в фестивале стало не просто строкой в творческой биографии, а поистине долгожданным событием года. Наталья Корнеева регулярно заявляется с песнями на конкурс – каждый раз это новые, ранее не исполнявшиеся вокалисткой композиции.

Наталья Корнеева, в/ч 69273 12-го Главного Управления Минобороны РФ, г. Гаджиево: «Участие у меня не первое, сейчас даже не вспомню с какого года… Прекрасный фестиваль, всегда много положительных эмоций, хорошо, что его проводят у подножья высоты. Совсем другое ощущение, когда выходишь петь здесь, в этих краях».

Но установить сцену, накормить гостей из полевой кухни и даже подняться с экскурсией на непокорённую высоту, далеко не все приготовления к юбилею песенного фестиваля.

Константин Добровольский, председатель Мурманского регионального отделения «Поискового движения России»: «Это к каждому фестивалю мы делали памятник. Сегодня он готов – стоит на въезде, матрос с солдатом».

Награды вручены, за призовые места – уникальные кубки. А всем без исключения участникам от правительства региона достались тёплые подарки – в набор вошли дождевики, термокружки, удобные поясные сумки.

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