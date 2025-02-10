Фестиваль патриотической песни «СВОи» впервые прошёл в Зеленоборском

Исполнители песен приехали не только из Мурманской области, но и из соседней Карелии и Петербурга.

Светлана Терева выступает на праздниках не только в Зеленоборском, но и в других городах России. В этот раз она решила принять участие в фестивале патриотической песни «СВОи» в необычном для неё образе. Сегодня она не на сцене в качестве артиста, а в роли участницы благотворительной выставки-ярмарки, на которой продают всё: от пирогов собственного приготовления до вязанных салфеток. Вырученные от продажи средства пойдут на нужды военных, участников специальной военной операции.

Светлана Терева, участник фестиваля «СВОи»: «Каждый месяц приносим Ирине Николаевне для ребят на СВО медикаменты. В последний раз принесла сидушки под попу, одежду, еду. Что-нибудь несём обязательно».

На фестивале можно было не только приобрести что-то, чтобы вырученные деньги отправились на нужды бойцов СВО, но также лично принести продукты и вещи для отправки в зону боевых действий военным и мирным гражданам.

Также в фойе Дома культуры для жителей была организована патриотическая программа. Представители пункта отбора на контрактную службу демонстрировали форму военнослужащих СВО. Все желающие могли попробовать себя в сборке и разборке автомата Калашникова.

Здесь же играл военный духовой оркестр 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады села Алакуртти. Под чарующие звуки музыки посетители фестиваля вальсировали.

Такой сценой военные не ограничились. На концерте выступили «Белые Медведи». Рок-группа, состоящая из действующих военнослужащих, была названа в честь 61-й отдельной бригады морской пехоты.

Олег Шевякин, солист рок-группы «Белые Медведи»: «У нас есть песни, текст к которым нам написали наши боевые товарищи, которые служат сейчас непосредственно в зоне специальной военной операции. Одна песня является кавером на песню военных лет».

«Белые Медведи» выступают не только перед северянами, они также ездят в зону проведения спецоперации, где поднимают боевой дух своим товарищам. Бойцы такие визиты очень ценят, ведь гостями на передовой они не избалованы: порой их и принять негде.

Валентин Маснев - тоже нередкий гость в окопах. Правда, бывший пограничник на фронт приезжает с другими целями – религиозными.

Валентин Маснев, священнослужитель: «Этот концерт, который проводится сегодня, призван сказать о подвиге наших воинов, сказать о святости того дела, которое сейчас исполняют наши воины на СВО. Но не только воины, ещё и мы здесь, в тылу. Это наш фронт, наша передовая, где мы молимся за них. Молитва важна очень, потому что эта война попущена Богом, чтобы мы вспомнили о Боге, чтобы мы научились благодарить его за всё, чтобы не забывали его, потому что забывать его нельзя. На войне тоже нельзя без Бога».

Перед участниками фестиваля выступил и Олег. Парню всего 25 лет, а на его груди уже несколько наград и медалей. Он не собирался связывать свою жизнь с армией, но после объявления начала боевых действий решил отправиться защищать Родину.

Олег, участник СВО: «Привыкнуть можно ко многому, но не к тому, как погибают твои товарищи, когда они ещё и погибают на твоих глазах».

Артисты приехали на фестиваль патриотической песни не только из Мурманской области. На сцене зеленоборского ДК выступили приглашенные гости из Санкт-Петербурга и Карелии.

Для Ольги Смоленниковой это особое событие, ведь недавно из зоны специальной военной операции вернулся её сын, поэтому её номер посвящён не только матерям, жёнам и самим военнослужащим, но и собственному сыну».

Ольга Смоленникова, хормейстер ДК «Горняк» п. Чупа, республика Карелия: «Мне, как матери, эта тема очень близка, поэтому мы не могли не быть здесь - на этом фестивале».

Инна Леонтьева, художественный руководитель ДК «Горняк» п. Чупа, Республика Карелия: «Мы решили, что наша страна – это большая и великая держава, которая должна друг друга поддерживать, особенно в это время».

Фестиваль получился тёплый и трогательный. Недаром, присутствующие назвали его «Со слезами на глазах». Песни и выступления, представленные на нём, задели жителей и гостей Зеленоборского за живое. Ну, а главное, на собранные средства, а это 157 тысяч рублей, теперь поддержат наших бойцов в зоне спецоперации. Это всё для того, чтобы сохранить жизни защитников и помочь им вернуться домой невредимыми.