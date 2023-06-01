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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.23 19:30

«Фестиваль Первых» объединил более 1000 детей Мурманской области

1 июня – День защиты детей. Этот праздник было решено отметить весело и ярко на Поморской набережной в Коле. Большая площадка была полностью в распоряжении детей, где для них были открыты десятки активностей.

Впервые День защиты детей в Мурманске отпраздновали как фестиваль «Движения Первых». Это общероссийское объединение молодёжи, в основе которого уважение к традициям и культуре народов России.

- Объединяет молодёжь и помогает становиться лучше.

- Нам всем очень нравится, хорошо. Мы ходим, общаемся с людьми из «Движения Первых» и другими волонтёрами из других городов Мурманской области. Очень много ребят приехали.

- Собрать людей ещё больше в наше общество. Чтобы оно продвигалось, было больше разных мероприятий, крепче была бы наша страна. Это же патриотизм, в первую очередь.

Для участников этого движения и всех детей региона, приехавших на набережную, работали разнообразные площадки. Огромные шашки, саамские игры, лазертаг для любителей пострелять и побегать, а также весёлые эстафеты.

- По музыке уже понятно, что всё организовано для подростков и детей. Очень много разных площадок, куда ты можешь сходить. Особенно заботятся о нас, чай выдают. Но не просто так - нужно отгадать загадку. Молодцы ребята. Организовано всё очень хорошо. Ещё, правда, не всё посмотрели, но пытаемся.

- Всё достаточно интересно, хочется увидеть всё, что здесь есть.

- Лазертаг, во-первых. Во-вторых, здесь куча развлечений. Советую посетить.

- Это мероприятие мне очень сильно нравится. Я на нём первый раз и очень сильно рада.

Но главным местом притяжения стала большая сцена. Здесь заряжали позитивом мурманские музыканты и творческие коллективы, а также зажигательный диджей Габур и ведущий радиостанции «Радио Рекорд Мурманск» Николай Дукмас.

Но праздник не мог обойтись без напутственных слов взрослых.

Мария Чернышева, председатель Совета регионального отделения «Движение Первых»: «Так, наверное, все вместе и должны быть. Фестиваль «Движение Первых» сегодня проходит по всей России, в каждом субъекте нашей большой страны стартовало лето с фестиваля «Первых».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня погода наша - северная. Мы привыкли в такую погоду работать, учиться и даже отдыхать. Всем желаю прекрасного настроения, бодрости духа и всё у нас получится. С праздником!».

Большой праздник посетили порядка 1000 детей из Мурманска и других городов региона.

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