Фестиваль по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест» стартовал в Мурмашах под эгидой Единого волонтёрского центра

Жители посёлка и добровольцы со всей страны приступили к работам по сохранению здания бывшей гостиницы «Русалочка».

Пожалуй, в каждом населённом пункте есть характерное здание, о котором знают все местные жители и которое вызывает особые воспоминания. Для мурмашинцев таким остается «Русалочка», гостиничный комплекс, построенный в 30-х годах прошлого века. Его перестали эксплуатировать ещё в 90-х, но он до сих пор остаётся в сердцах горожан.

Екатерина Кузнецова, почётный гражданин п. Мурмаши: «К сожалению, на первом этапе фестиваля «Том Сойер Фест» мне побывать не удалось. Но сейчас хочу принять посильное участие, потому что я всю жизнь прожила в Мурмашах, потому что с «Русалочкой» связаны очень дорогие воспоминания, потому что это воспоминания не только обо мне, но и о людях моего возраста, о моих родителях, о моих учениках, которые тоже, как я полагаю, примут участие в этом замечательном мероприятии».

В рамках фестиваля у бывшей гостинцы кипит работа. Здесь косят траву, чистят цоколь, восстанавливают элементы декора. Волонтёров не пугает ни дождь, ни ветер, ни низкая температура воздуха.

Над обновлением «Русалочки» трудятся 25 волонтёров из разных городов России, а оставили заявку на участие более 80 человек.

Участвуют в фестивале не только добровольцы-активисты, но и профессионалы своего дела – реставраторы, инженеры, строители.

«Специально на второй этап фестиваля «Том Сойер Фест» в Мурмаши приехал архитектор – реставратор из Санкт-Петербурга Виктория Хаврошина.

Виктория Хаврошина, архитектор – реставратор, г. Санкт-Петербург: «Сегодня мы с волонтёрами реставрируем, шлифуем один наличник и часть консоли, которую мы сняли. Также я рассказываю участникам фестиваля про дальнейшие, возможно, процессы работ, как можно работать с деревом, как можно шлифовать, с чем потом дальше докомпоновывать и что будет происходить дальше с этими деталями».

Виктория прочитает и курс лекций, на которых расскажет об организации работы волонтёров в сфере сохранения архитектурного наследия. Ликбезы и мастер-классы – это ещё одна часть программы «Том Сойер Феста». По выходным дням на базе санатория «Лапландия» работают арт-площадки, на которых можно раскрасить скамейки, попробовать себя в лоскутном шитье или оформить по своему вкусу резной наличник.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я благодарен Единому волонтёрскому центру, всем активистам, которые взяли и объединили здесь очень многих людей. В прошлом году это началось, в этом году также участники с других регионов, причём разных возрастов, видите, с большим удовольствием помогают с самоотдачей восстановить это замечательное здание».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «Сейчас важно подготовить здание к зиме, потому что каждый год здание увядает и увядает. Нам важно, чтобы оно просто сохранилось сейчас, до того, как начанутся работы по укреплению фундамента и закреплению балок. Это сложные технические работы, которые будут проводить непосредственно администрация посёлка и организации подрядные».

К разочарованию организаторов фестиваля, найти подлинник флюгера, который был установлен на здании, не удалось, но и из такой ситуации есть выход.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «По шпилю пока нет информации. Где-то опять идут разговоры, что шпиль есть. Но мы нашли очень хорошие оригинальные фотографии, по которым, я думаю, специалисты смогут сделать максимально приближенную копию».

Фестиваль продлится до 10 сентября включительно, работы у «Русалочки» ведутся ежедневно с 11 до 18 часов. Каждый желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в проекте. Для этого нужно пройти регистрацию у волонтёров рядом со зданием «Русалочки» в пгт.Мурмаши.