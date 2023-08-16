Фестиваль «РОСТ» достиг финиша. Муралы в 305-м микрорайоне областного центра сделаны

В Мурманске завершился фестиваль уличного искусства «РОСТ». Напомним, что у художников, которые приехали в столицу Заполярья из разных уголков России и Беларуси, было всего 16 дней, чтобы создать 11 новых муралов в Первомайском районе. Местом для творчества был выбран самый длинный дом России.

Почти все работы закончены. Что касается жильцов, то они в целом и общем довольны. Говорят, Крайний Север у многих ассоциируется с мрачными тонами, а такие вот картины разрушают эти стереотипы.

- Очень хорошо, живенько. Интересно. Здесь холодно, здесь климат тяжёлый. А так вот смотришь и душа радуется.

Есть и нюансы у такого творчества, которые старшее поколения понимает с трудом. Больше всего северяне мечтают о ярких рисунках, а солнышко – это для них особая радость. Хоть и нарисованное.

Но в любом случае старожилы инициативу молодёжи поддерживает. Когда ребята не сидят на месте, совершенствуют окружающую среду, творят и поднимают настроение горожанам – это ли не радость!

- Ребята старались. Хорошо, глаз радует.

- Я считаю, как мурманчанин, что это стало на порядок лучше. Ярко, насыщенно – это гораздо лучше, чем была серота, чернота. Я считаю – молодцы. Посмотрите, красота какая здесь! Молодцы.

Тема фестиваля в этом году – «Диалог поколений». И на наш взгляд, это особенно чувствуется в разговорах с горожанами преклонного возраста – они с уважением реагируют на творения молодёжи!

Осталось только подвести итоги третьего фестиваля «РОСТ» и начинать вдохновляться для следующих проектов.