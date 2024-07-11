Фестиваль «РОСТ» подходит к завершению

Некоторые мастера уже выполнили свои работы, другие на финальных стадиях.

В рамках этого большого творческого проекта один из художников Кирилл Ведерников провёл лекцию для всех заинтересованных мурманчан.

Художник Кирилл Ведерников уже далеко не в первый раз посещает Мурманск. Наш город стал его большим полотном для творчества. Участвуя в фестивале «РОСТ» он украшает Мурманск своими муралами. Но в этот раз он решил не рисовать, а собрать деревянное панно на одном из домов по улице Профсоюзов.

Кирилл Ведерников, художник: «Всегда приятно вернутся. Я уже в третий раз в Мурманске. Уже хожу по определенным маршрутам и чувствую себя, как дома. В этом году я буду делать деревянное панно, которое уже близится к завершению, мозаичное панно. Это мои эксперименты с техниками. Главная задача, чтобы это дело осталось, а не просто облезло, потому что есть огромная проблема – срок годности, скажем так, произведений в современных реалиях».

Кирилл признается, что уличное искусство было для него стартом. Сейчас он относит себя к монументалистам, работая в рамках запланированных и согласованных проектов.

Кирилл Ведерников, художник: «Это уже художественный и осознанный подход. Но здесь важно понимать, что работа на улице дала определенный почерк, определенное понимание того, как нужно делать. Потому что на улице человека никто не видит, но видят его почерк. Соответственно стилизация как никогда важна именно на улице».

В рамках встречи с мурманчанами Кирилл рассказал о своём творческом пути, к чему стремится сейчас. А ещё художник раскрыл нюансы создания монументального произведения «Восход», которое уже украшает фасад одного из зданий на улице Коминтерна, ответил на все вопросы слушателей.