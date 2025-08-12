Фестиваль северной культуры «Имандра» скоро стартует в Мончегорске

Город металлургов на два дня погрузится в древнюю историю.

Любители этого большого события уже давно запланировали поездку в Мончегорск на 23 и 24 августа. Ведь через полторы недели там будет очень динамично.

В программе фестиваля запланированы игры Тора, саамский футбол, зрелищные бои викингов. Гости смогут погрузиться в атмосферу древних северян, облачиться в их одеяния, принять участие в стрельбе из арбалета или в метании копья. Мастера-кузнецы желающим предложат выковать необычные сувениры.

Кстати, таких мастер-классов запланировано много.

А ещё на «Имандре» откроют обновленный формат лектория с топовыми спикерами. На большую сцену фестиваля выйдут фолк и рок-коллективы «Сколот», «Новая Азия», «Лёд», «Олигарх» и другие артисты, хедлайнерами станут «Пламенев», вновь богиня хип-хоп и этно-сцены «Драмматикс».