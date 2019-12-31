«Фестиваль света» добавляет волшебства даже Новому году

Свет - против полярной ночи, хандры и унылого настроения. У организаторов первого в регионе «Фестиваля света» почти получилось сделать из сумрака, свойственного этому времени года, настоящий день. И всё благодаря авторским инсталляциям, украшениям и панно, которые светились, сияли и радовали гостей праздника яркими причудливыми огнями. И здесь тоже не обошлось без олений. А чтобы сфотографироваться с добродушным животным, нужно было выстоять небольшую очередь.

Но лучше всего световое шоу смотрелось с недоступной для людей высоты - с птичьего полёта. По заверениям организаторов, в будущем году такие фестивали состоятся в пяти городах региона, но список счастливчиков пока держится в секрете.