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День за днём с «Арктик-ТВ»10.05.18 19:30

Фестиваль тёплых сердец

Фестиваль замещающих семей  в 3 раз объединил на одной площадке образцовых родителей и их детей со всей области. Ребята продемонстрировали таланты в вокале, хореографии, художественном творчестве и в разговорном жанре.

Ребята со всей области приехали в областной центр,  собрались в уютном зале центра «Лапландия». Лица детей светились улыбками, а глаза показывали насколько они счастливы этой встрече. Их глаза наполнены жаждой жизни и готовностью воспринимать всё новое, потому что, каким бы комфортными и современными ни были детские приюты, ничто не сможет заменить тепло домашнего очага, заботу и любовь родителей.

Фестиваль замещающих семей состоялся в Мурманске уже третий раз. Специально для конкурса дети подготовили творческие номера. Сестры Маша и Наташа Стройковы не скрывают волнения и это объяснимо, так как в условиях жесткой конкуренции трудно сохранять хладнокровие. Их подруга Настя решила поддержать девушек и вместе с ними исполнить на сцене танец.

- Мы познакомились на танцах и уже год очень хорошо общаемся, - рассказывает Анастасия Петрова. - Ходим постоянно вместе, нас близняшками называют.

Фестивали замещающих родителей дают возможность участникам не только обменяться опытом, обрести новые знакомства, но и доказывают, что бояться принимать трудные решения и брать на себя ответственность за жизнь другого человека не стоит. Если возникнут сложности, никто не оставит семью один на один с проблемами.

- Это замечательная возможность посмотреть на других, показать себя, своих замечательных детей: красивых, умных, талантливых, - говорит Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - Спасибо вам, что вы вкладываете свою душу, своё сердце, своё время и свой труд. Спасибо за вашу позицию, за ваше теплое, огромное сердце, за любовь, которой хватает на всех.

Волнения Маши и Наташи были напрасны, все-таки им удалось благодаря труду и упорству одержать победу. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» и в жанре хореографии сестры Стройковы вместе с мамой заняли призовые места.

А приёмным родителям совсем неважно, кто из воспитываемых в семье детей стал победителем, они одинаково сопереживают и радуются за всех.

 

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