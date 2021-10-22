Фестиваль «Териберка» стал финалистом престижной премии Русского географического общества

Всего на конкурс было подано более 800 заявок. От Мурманской области номинирован Арктический фестиваль «Териберка», который состоялся в 2019 году.

По итогам финала фестиваль вошёл в тройку лидеров в номинации «Лучший туристический проект». Напомним, фестиваль «Териберка» направлен на раскрытие уникального потенциала поморского села.