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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.21 19:30

Фестиваль «Териберка» закрепил статус ключевого событийного мероприятия в жизни Мурманской области

Уже ставший традиционным арктический фестиваль «Териберка» посетили около 5 тысяч человек из 27 регионов России. Такие данные сегодня озвучили в правительстве Мурманской области на подведении итогов самого мощного заполярного мероприятия.

Напомним, фестиваль «Териберка» состоялся в конце августа в одноименном селе. Это событие стало вторым в рамках программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете и первым на территории Мурманской области.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Фестиваль в очередной раз закрепил статус ключевого событийного мероприятия в жизни Мурманской области. Он стал своеобразным проводником в российско-арктической повестке для местных жителей, для туристов».

Основной целью фестиваля стало раскрытие туристического потенциала региона и, конечно, популяризация локальных продуктов. 18 заведений общественного питания представили блюда «Арктической кухни» на площадке в Териберке. Более 40 мастеров и предпринимателей Заполярья продемонстрировали свои продукты и услуги. Дискуссии, мастер-классы, спортивные игры и соревнования давно стали частью праздника на побережье Баренцева моря. В селе был организован большой концерт с участием известных российских артистов.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «В ходе фестиваля были заключены три важных для области соглашения - о проведении в регионе премии «Arctic Travel Awards 2022», о создании Арктической кулинарной школы и о сотрудничестве с Всемирным фондом дикой природы».

Во время подведения итогов фестиваля заместитель губернатора Юрий Фомин наградил тех, кто помогал организовывать это событие. Коллектив «Арктик-ТВ» тоже получил благодарственное письмо за активное содействие в информационном сопровождении.

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