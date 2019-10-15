Вот уже 12 лет фестиваль «Трасса» собирает самых талантливых литераторов, артистов и исполнителей со всей Мурманской области. В этом году первой площадкой стал город Полярный.

У обладателя первого места в номинации «Художественное слово» Глеба Щеглова есть все шансы принести в копилку своей команды заветную победу. Конечно, судить об общих итогах молодежного фестиваля «Трасса» пока рано, впереди ещё четыре тура, в каждом из которых участие примут по одному представителю из 15 муниципальных образований Мурманской области.

У акробатического коллектива «Шаг вперёд» цели иные – не только зажечь зал, но и побороть самих себя – улучшив результат прошлого года.

Организаторы фестиваля пересмотрели правила участия и теперь на конкурс могут попасть представители абсолютно любого направления и стиля, будь то танец, песня или иной, оригинальный жанр.

Принял конкурс и цирковую артистку Юлю Дикину. Её путь на сцену начался весьма неожиданно даже для неё самой.

Основной критерий оценки творчества - искренность выступления. Самое главное, как утверждает жюри фестиваля, это чтобы участники получили удовольствие от выступления, горели своим творчеством сами и зажигали зал.