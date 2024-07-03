Фестиваль уличного искусства «РОСТ»: интересней и ярче жить

Роман Мураткин приехал из Серпухова Московской области. Ему выпал шанс украсить стену двухэтажного дома на улице Привокзальной. Здесь находится площадка автовокзала, которую регулярно посещают сотни людей. Поэтому яркое полотно на здании станет приятным подарком для северян и гостей города.

Четвёртый год фестиваль уличного искусства «РОСТ» не просто даёт художникам возможность творить, но и помогает украшать наш город яркими красками. В этот раз местами для его проведения выбраны локации на Привокзальной улице, 2, на улице Профсоюзов, 1 и самый длинный дом России, расположенный на Кольском проспекте.

Роман Мураткин приехал из Серпухова Московской области. Ему выпал шанс украсить стену двухэтажного дома на улице Привокзальной. Здесь находится площадка автовокзала, которую регулярно посещают сотни людей. Поэтому яркое полотно на здании станет приятным подарком для северян и гостей города.

Роман Мураткин, художник: «Тема туристическая. Скажем так, мужчина с мальчиком переходят вброд через реку. Но тут будет не реалистичная картинка, а более декоративная, скажем так. Нет никаких сложностей, хорошая стена. Её подготовили ребята, поэтому остаётся лишь разметить рисунок и покрасить».

На создание мурала у Романа уйдёт около недели, если не вмешается непогода. Рисунок он наносит фасадной краской, поэтому в дождь работать нельзя. Художник уверен, что такие полотна на стенах делают города ярче и привлекательнее.

Роман Мураткин, художник: «В целом, конечно, любому городу это не помешало бы. Тем более, если говорить о Мурманске - город северный. Если ещё говорить, что у вас полярная ночь и так далее, то конечно, чем ярче город, тем интересней и ярче жить».

Напомним, что в этом году в фестивале «РОСТ» участвуют 13 команд художников из разных регионов России. Праздник искусства завершится 13 июля.