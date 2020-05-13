Фестиваль в Териберке в этом году не состоится

Шестой праздник теперь перенесён на 2021 год.

Ежегодный и столь любимый северянами фестиваль на краю света придётся ждать ещё год. Этим летом его не будет. Это сделано ради безопасности и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

О переносе сроков проведения сообщили в комитете по туризму Мурманской области.

Напомним, что масштабный праздник в Териберке, ставший одной из визитных карточек региона, ежегодно собирал порядка 5 тысяч участников.