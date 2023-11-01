Фестиваль «Юные инженеры Арктики» объединяет творческую молодёжь России

Инженерия, молекулярная генетика, программирование, промышленный дизайн и робототехнический турнир! Всё это представили на фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики».

В Центре «Лапландия» стартовал ежегодный фестиваль, научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики», объединяющий начинающих инженеров и исследователей. В этом году в стенах учреждения собрались дети не только со всего Заполярья, но и из других регионов России.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «У нас в этом году впервые представители из других субъектов участвуют. Это здорово! Всё-таки это Арктический регион, а у нас и Владимирская область, и Великий Новгород, и Красноярск, и Хантымансийск. Более 20 регионов онлайн принимает участие в хакатонах. В общем, это действительно серьёзное достижение нашего фестиваля!».

Алина Лихова, приехала на фестиваль из Владимирской области. Здесь восьмиклассница будет изучать молекулярную генетику.

Алина Лихова, участница фестиваля: «Скорее всего, мы будем проводить ПЦР-тест, мы будем выводить ДНК и находить различные реакции какие-то».

Событие организовано на нескольких площадках помимо Мурманска. Оно состоится в Кировске и Североморске на базах 10 «Квантолабов», IT-куба и школьного «Кванториума».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Полторы тысячи школьников традиционно принимают участие в мероприятии. Нам приятно, что присоединяются дошкольники. И сегодня мы в рамках фестиваля наградим ребят, которые стали победителями регионального конкурса «Чудеса науки», а это дошколята».

Помимо соревнований по биоинженерии, IT-хакатона и состязаний по промышленному дизайну здесь организован турнир по робототехнике.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Мы сейчас находимся на фестивале научно-технического творчества, я попробую спрограммировать данного робота. Сейчас я изменила параметры алгоритма скорости, мы узнаем, насколько быстро наш робот проедет».

Уже восемь лет фестиваль традиционно стартует в октябре, а подводить итоги будут в апреле. На протяжении полугода состоится более тысячи научных выставок, хакатонов и фестивалей и конкурсов.