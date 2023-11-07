Фестивалем «Край морошковый» и открытием творческого сезона в ЗАТО Александровск отметили День народного единства

С традиционных ярмарки прикладного творчества и дегустации национальных блюд начался праздник в гаджиевском Центре творчества и досуга. «Край морошковый» - это 11-й по счёту открытый фестиваль национальных культур.

Любовь Комарова, педагог Дома детского творчества, г. Гаджиево: «Важно, что это праздник дружбы всех народов. А когда между людьми всё хорошо, то и в мире всё хорошо».

Несмотря на закрытый статус города, в Гаджиево прибыли мастера со многих уголков Мурманской области. Хватает гостей и на главной сцене города.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Это достаточно новый праздник, однако, он важен настолько, как мне кажется, что именно сейчас важно объединиться. Неважно, где: на линии фронта, в тылу, у станка или дома, воспитывая детей. Только вместе мы будем едины и только так мы победим».

В Полярном открытие творческого сезона совпало с государственным праздником, поэтому равнение на культуру и национальные ценности. Из традиционных событий – также ярмарка и концертные номера, но были и новинки.

Татьяна Бут, заместитель директора клубной системы г. Полярного: «Это было изюминкой, впервые – доска желаний. Каждый присутствующий в ГЦК «Север» мог визуализировать свои желания, которые Вселенная услышит и воплотит в скором будущем».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «И самый главный лейтмотив Полярного сегодня – это мы вместе, живём в городе воинской славы. Это дорогого стоит».

Как нигде, единство народов и наций, пожалуй, и проявляется в гарнизонах, где каждый готов протянуть руки помощи, где нет незнакомых и все работают на одно дело: оборону, защиту и наращивание мощи Северного флота.