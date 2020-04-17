Фейки вокруг колодца

Ситуация с заражением новым вирусом, загнавшая людей в квартиры, с каждым днём лишь накаляет тревожное состояние россиян. Неудивительно, что причину болезни они ищут в каждом встречном. Так случилось и в ЗАТО Александровск, где жители уже готовы выйти на митинги, чтобы компания «Велесстрой» приостановила свою деятельность. Однако, как показало наше расследование, волнения снежногорцев абсолютно напрасны.

Паника, поднявшаяся в Сети вокруг деятельности организации «Велесстрой» на территории ЗАТО Александровск, конечно, объяснима, вот только совершенно не оправдана. Сразу скажем, главное, опасности для жителей Снежногорска машины со стройки не представляют.

Попытаемся разобраться. Первые разъяснения нам дал директор «Жилкомхоза» – предприятия, с которым «Велесстрой» и заключил договор об услуге пользования каналами водоотведения.

Андрей Васильев, директор предприятия «Жилкомхоз», г. Снежногорск: «Наша сторона может сделать только так, чтобы полностью обезопасить этот процесс. Был выбран колодец, в который сливаются отходы с территории строительного городка. Этот колодец был выбран потому, что он находится в наибольшем удалении от домов. Предприятие не сливает отходы в середине города. Эти отходы идут не со стройки, а от бытовой деятельности жилого городка «Велесстроя». Я сам там был, видел эти ёмкости, мы на прямой связи с хозяйственным отделом «Велесстроя».

Андрей Васильев неоднократно, даже в обычный трудовой день, бывает на объектах водоотведения. Вряд ли стал бы он рисковать своим здоровьем, если бы полностью не был уверен в безопасности сливаемых веществ. Это же доказали и регулярные экспертизы, проводимые Роспотребнадзором и Министерством экологии Мурманской области. К слову, пробы из канализации города оказались намного грязнее тех, которые брались из сливов «Велесстроя».

Андрей Васильев, директор предприятия «Жилкомхоз», г. Снежногорск: «Хотели уже обращение писать, чтобы жители более внимательно отнеслись к тому, что они выбрасывают. Достаем такое из колодцев, что я даже не знаю, как люди туда это запихивают».

На ролике в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» молодой человек, снимая работу водителей, за кадром говорит о неприятном запахе, исходящем от цистерн. Странно, но находясь даже в нескольких сантиметрах от открытого люка, мы не почувствовали токсичных или едких ароматов. Да и судя по тому, что прямо за дорогой без всяких претензий работали до пандемии и, скорее всего, вскоре заработают вновь ночной клуб и ресторан, делаем вывод, что охотникам за сплетнями просто скучно на самоизоляции.

Александр, водитель 6-й категории организации «Велесстрой», пос. Белокаменка: «Мы сюда привозим отработанную, пропущенную через очистные сооружения, воду. А потом она ещё здесь очищается, на очистных сооружениях. Уже и мы говорили, и руководство говорило, что фекалии мы не возим!».

Водителей мы застали врасплох, и самое страшное нарушение, которое обнаружили, они снимают медицинские маски, находясь в кабине. Всё остальное – защитный костюм и акты дезинфекции на руках.

Александр, водитель 6-й категории организации «Велесстрой», пос. Белокаменка: «В магазины из нас никто не заходит. Все предупреждены, что ни в магазины, ни в аптеки ходить нам нельзя. Слили и уезжаем».

Евгений, водитель 6-й категории организации «Велесстрой», пос. Белокаменка: «У нас перед выездом температуру проверяют, а сейчас на моей машине пропаривали все колёса. Всё делаем так, как положено по инструкциям».

Питьевое озеро, из которого вода поступает в квартиры жителей Снежногорска, никак не связано с канализационными путями водоотведения. Ошибочно полагать, что отходы каким-либо образом стекают в водоём. Наоборот, все сточные воды многоквартирных домов с помощью насосов поднимаются снизу вверх к очистным механизмам, а после уже выводятся в ручей Безымянный и далее - к бухте.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Все фейки и аккаунты, распространяющие лживую информацию, совершенно не правы и несправедливы абсолютно к нам, потому что на сегодняшний день никакой угрозы от движения транспорта по территории Снежногорска нет.Могу уверить жителей в этом, что мы ежедневно докладываем обстановку в оперативный штаб, руководитель субъекта РФ об этом знает и нет никаких предпосылок, чтобы начинать переживать по этому поводу».

В летний период специалисты «Жилкомхоза» совместно с «Велесстроем» подготовят новую площадку для утилизации жидких отходов. Колодец будет расположен до начала жилой зоны и в стороне от проезжей части, что минимизирует столкновение работников стройки с жителями Снежногорска.