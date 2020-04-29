Филармония приглашает на концерты в «ВКонтакте»

Культурная жизнь региона не останавливалась за время режима самоизоляции ни на один день. У жителей Заполярья есть возможность в онлайн-формате посетить концерты, мастер-классы или даже спектакли. Мурманская областная филармония подготовила насыщенную программу, с которой можно познакомиться в группе «ВКонтакте».

Всего в мае планируется организовать трансляции десяти концертов. 1 мая зрители смогут услышать выступление оркестра под руководством Андрея Медведева «Зимние фантазии в стиле…», 3 мая — коллектив «Лёгкие люди» представит проект об артистах фронтовых концертных бригад «Песен не петь нам нельзя», а 9 мая - актриса и музыкант Екатерина Ефремова выступит со своей камерной программой, посвященной важной для страны дате.

Как сообщили в филармонии, весь видеоконтент, а также записи всех уже состоявшихся в марте и апреле концертов, доступны в официальной группе учреждения «ВКонтакте».