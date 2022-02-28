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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.22 19:30

Филиал корпоративного университета «Норникеля» в Мончегорске совсем скоро переедет в новое отремонтированное здание

О задачах и перспективах развития учебного заведения в городе металлургов рассказала директор вуза Евгения Кознова.

Современные тенденции развития образования диктуют новые правила, важное место в которых занимает не только качество обучения, но и его непрерывность. Об этом хорошо знают в компании «Норильский Никель».

В 2021 году Мончегорске открылся филиал корпоративного университета - свои знания и умения здесь оттачивают сотрудники и даже руководители компании. Центральные направления работы – это повышение квалификации, переподготовка, а также дополнительное профессиональное образование. Сейчас филиал университета выходит на следующий уровень развития. Скоро он переедет в новое отремонтированное здание.

Евгения Кознова, директор филиала корпоративного университета «Норильский Никель»: «Это здание, которое вы видите, позволит нам расширить наши процессы обучения, соответственно повысить уровень обучения персонала Кольской компании. Здесь будут современные аудитории различной наполняемости, здесь будет лаборатория бережливого производства, класс виар-обучения, чего раньше у нас не было никогда. Здесь будет класс аттестации, современный конференц-зал. Все это позволит нам реализовывать наши планы и проекты, развивать персонал на должном уровне для успешной работы».

Университет небольшой, однако его функциональности могут позавидовать ведущие вузы страны.

Евгения Кознова, директор филиала корпоративного университета «Норильский Никель»: «Для того, чтобы не ограничиваться только теоретическими навыками, сами понимаете, что самоподготовка – вещь индивидуальная. Было принято решение, что у нас будет создан виар-класс, который позволит сотрудникам проходить в интерактивном формате обучение, в условиях, максимально приближенных к производству. Будут созданы те условия, в которых они непосредственно работают, потому что это важно для отработки навыков начинающих специалистов, которые приходят работать на опасное и вредное производство».

Корпоративный вуз порадует студентов не только образовательными программами и уникальными тренингами, но и современным ремонтом.

Виталий Пашков, директор проектного офиса КГМК по реализации проектов непромышленного строительства: «Фактически сейчас выполнена полностью замена инженерных сетей в здании, для повышения энергоэффективности смонтированы вентилируемые фасады, они утеплены с применением современных материалов – это керамогранит, фиброцементные панели. Экстерьер соответствует современным требованиям как ГОСТов, так и радует глаз посетителей».

Стоит отметить, что старое здание не эксплуатировалось несколько лет, именно поэтому к его реконструкции подходят с особым вниманием. Прежде всего упор сделан на комфорт и безопасность будущих студентов, в особенности людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрен отдельный вход и санузлы.

Занятия в новом здании филиала корпоративного университета «Норникеля» в Мончегорске начнутся после завершения ремонта и получения всех разрешительных документов.

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