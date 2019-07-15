Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» преподнёс северянам неприятный «подарок»

Неприятный сюрприз для телезрителей подготовил Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр филиал. В течение этой недели специалисты компании будут вести технические работы, в связи с чем в дневное время жители Мурманской области лишатся возможности посмотреть фильмы и программы на каналах 1-го и 2-го мультиплекса.

Филиал РТРС «Мурманский областной радиопередающий центр» технические работы будет вести не в ночное время, что было бы удобно для телезрителей, а днём. Для жителей региона, которые смотрят телепередачи, фильмы и конечно сериалы в часы с 10 утра и до 16.00, будут лишены такой возможности, так как их интересы не учли. Ожидается, что подача сигналов будет отсутствовать по всей области. Повлиять на ситуацию кабельные операторы нашего региона не могут. Мы предполагаем, что жителям области, которые будут терпеть неудобства из-за сложившейся ситуации, стоит писать жалобы в филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети.