Филиал Северо-Западного института АНО ВО МГЭУ отметил 30-летие

Московский гуманитарно-экономический университет был основан 11 марта 2025 года и меньше чем через год открыл филиал и в Мурманске.

После основания Московского гуманитарно-экономического института по всей России стали открывать его филиалы. Так, в составе образовательной организации уже 14 учебных заведений от Северного-Кавказа до Арктики, которые быстро набрали популярность у абитуриентов.

Даниил Ищенко, председатель студенческого совета Северо-Западного института АНО ВО МГЭУ: «Этот университет агломерирует в себе гигантское количество специалистов высшего класса в своей сфере. Директор Татьяна Александровна сделала всё для того, чтобы заполучить для преподавания лучших специалистов в городе, а студенты очень неплохо учатся и показывают результаты в городе».

30 лет назад ректор вуза Любовь Демидова с первым проректором приехала в Мурманск, чтобы познакомиться с Кольским Заполярьем. Здесь они увидели возможности для своего учебного заведения и открыли первый филиал Московского гуманитарно-экономического университета.

Татьяна Сахневич директор Северо-Западного филиала института АНО ВО МГЭУ: «Были золотые времена, была прекрасная работа, было большое количество студентов. У нас обучалось в этом маленьком корпусе до двух тысяч человек. Мы работали в две-три смены, не считаясь со временем».

Раньше студенты и преподаватели занимались в небольшом здании, находящемся на территории воинской части, поэтому за глаза его называли «военным институтом». А сейчас воспитанники вуза слушают лекции в большой и комфортном недавно построенном корпусе, где можно не только учиться, но и заниматься спортом, ведь на 4-ом и 5-ом этажах осталось место для спортзала и тренажёрного зала. А преподавательский состав в большинстве своём не только преподаёт, но и работает по своему профилю.

Роман Мокан, заместитель начальника отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску, преподаватель юриспруденции Северо-Западного филиала института АНО ВО МГЭУ: «Сейчас обращают внимание многие учебные заведения на то, чтобы в штате были именно действующие сотрудники. Соответственно, если это правоохранительная деятельность, то правоохранитель, административная, то это значит, кто-то по административному профилю. Когда студентам уже действующие сотрудники рассказывают о дальнейшей службе, они уже соответственно выбирают: стоит им пойти туда, или нет, рассказывают о социальных гарантиях определенной службы. Так как я ещё являюсь руководителем практики, они непосредственно приходят в отдел полиции и видят уже, скажем так, дышат этим воздухом и понимают, стоит ли им связывать в дальнейшем судьбу».

Во время празднования юбилея отметили достижения не только самого института, но и его выпускников.