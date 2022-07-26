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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.22 19:30

Фильм – в подарок! В этом году российский джаз отмечает свой вековой юбилей

Этот жанр музыки пользуется определённой популярностью и в Заполярье. Тому подтверждением факт того, что совсем скоро северяне смогут посмотреть новый документальный фильм о самом северном джазовом фестивале.

Этот жанр музыки пользуется определённой популярностью и в Заполярье. Тому подтверждением факт того, что совсем скоро северяне смогут посмотреть новый документальный фильм о самом северном джазовом фестивале.

Мурманчане весьма тепло относятся к афро-карибским ритмам родом с цветущего североамериканского юга. Об этом говорит и наличие джазового клуба в городе, и многочисленные концерты именитых джазменов, и даже фестиваль джаза. Именно ему посвящён документальный фильм продюсерского центра «Северный характер». Поскольку сам джаз – музыка свободных людей из ревущих 20-х, создатели ленты решили выстроить сюжет вокруг человека, чья жизнь теснейшим образом связана с этой музыкой. Виктор Абрамов – в прошлом замполит стройбата, ему также довелось поработать звукооператором у Тарковского, но самое главное, именно он занимался организацией регионального джазового фестиваля. Любопытно, что к джазу Виктор Андреевич пришёл через рок-музыку и кино.

Виктор Абрамов, председатель Мурманского областного джазового клуба: «В ленинградском Доме кино на закрытом просмотре я увидел один фильм – «Лифт на эшафот» Луи Маля, в главной роли Жанна Моро. Там музыка была мне неизвестная, но меня она зацепила. Впоследствии я купил пластинку под этим же названием и там главную мелодию играл музыкант Майлз Дэвис, и через Майлза Дэвиса купил я американскую пластинку «B*tches Brew». И там оказалось столько у него интересных, многих музыкантов джазовых, которых потихонечку я начал собирать на пластинках и компакт дисках».

По признанию Виктора Андреевича, на музыкальных инструментах он не играет, но «слышит музыку».

Режиссирует картину Елена Васюкова, мурманчанка, до ранних нулевых работавшая главным режиссёром на ГТРК «Мурман». Фильм получился необычным - этакий сплав документального и игрового кино, где вместо актёров снимаются непрофессионалы, но зато в роли самих себя.

Светлана Солдатова, продюсер документального фильма «Арктик-джаз»: «Мы рассчитываем, что получится интереснейший фильм, в котором во всей красе будет показан летний Мурманск. С причалами, с кораблями, с чайками, с самым северным троллейбусом, с музыкантами, которые здесь играют. Будет невероятная атмосфера красоты нашего города, северной красоты нашего города и музыки, которая в нём звучит».

Хотя музыкальный фестиваль «Арктик-джаз» и не проводится с 2015 года, память о нём жива. Съёмки профинансированы фондом Поддержки регионального кинематографа. Картину ожидает прокат в онлайн-кинотеатрах, показ на различных кинофестивалях, а со временем её можно будет увидеть и на классическом ТВ.

Комментарии

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Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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