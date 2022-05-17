Фильм будет «бомбовый»! В Мурманске прошла премьера фильма «Другая тишина», который сняли мурманчане братья Бурбан

Съёмки фильма состоялись год назад и проходили в Мурманской области, в посёлке Шонгуй.

Так много талантливых людей живут у нас севере. И герои сегодняшнего сюжета тому доказательство. Братья Бурбан сами режиссировали и сняли фильм о войне с говорящим названием «Другая тишина». Премьеру этого фильма сегодня показывают в кинотеатре «Галатактика», а каждый желающий, кто заранее приобрёл билет, смог её увидеть.

Мурманский кинематограф – это что-то новенькое и, поистине, захватывающее!

В ламповой атмосфере кинотеатра можно было пообщаться с участниками съёмочной группы, сделать фотографии у баннера фильма, посмотреть на костюмы главных героев, а также увидеть макет съёмочной локации с окопом, в котором в том числе снимали ряд сцен.

Фильм был создан при поддержке губернаторского гранта, а так же благодаря финансовой помощи неравнодушных людей. Кинолента повествует о столкновении мировоззрений, духовных и религиозных разногласиях между людьми, о товариществе и самопожертвовании. Над фильмом трудилась большая команда ребят, некоторые из них прилетели в Мурманск только ради съёмок. Самым сложным, говорят, было приспособиться к погодным условиям. Холод, сырость, дождь и град – стали серьёзными помехами съёмочному процессу. Технику приходилось заворачивать в полиэтиленовую плёнку, чтобы она не повредилась.

Вячеслав Астафьев, оператор-постановщик фильма «Другая тишина», г. Москва: «Эмоционально, наверное, было сложно и непривычно работать такой длинный период времени без перерыва в очень сложном графике. Мы спали буквально про три-четыре часа на протяжении двух недель. У нас был единственный выходной и один день, когда мы все заболели».

Виктория Маркова работает актрисой в театре Северного флота. В создании фильма она принимала участие в роли художника-постановщика – организовывала пространство, помогала с выбором локаций для съёмки, следила за внешним видом артистов, а также за исторической достоверностью в целом. Участие Виктории в проекте началось с её живого интереса к главной идее киноленты.

Виктория Маркова, художник-постановщик фильма «Другая тишина»: «Меня больше зацепила возможность развивать это всё в Мурманске, показывать красоту Севера, красоту нашего края и при этом ещё рассказывать историю, о которой у нас мало говорят».

Раскрывать всех подробностей сюжета авторского фильма о Великой Отечественной войне нет смысла. Зрителю достаточно знать, что местом действия Бурбаны выбрали Кандалакшу, а снимали ленту в районе Шонгуя, недалеко от Мурманска.

Мария Шамсудинова, зритель кинопоказа: «Очень талантливые ребята. Я очень рада, что познакомилась с ними. И эту премьеру, я знаю, как они ждали. Мы тоже ждали вместе с ними. Поэтому я уверена, что у ребят всё получится в дальнейшем и фильм будет бомбовый».

Илья Басько, зритель кинопоказа: «Фильмов с такой мистической христианской религиозной тематикой, на самом деле, не так много, как я знаю. Работа проделана колоссальная. Я уверен, всё будет просто превосходно».

Братья Бурбан приоткрыли завесу тайны - они планируют снять драму на очень актуальную и острую тему по рассказу своего отца.