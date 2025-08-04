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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.25 19:30

Фильм «Книги на русском», созданный в Мурманске, прошёл отборочный этап и включен в программу Первого Донецкого международного кинофестиваля

Лента включена в фестивальный онлайн-показ, который открыт до 28 сентября. По итогам одна из работ будет отмечена призом зрительских симпатий.

Учитываются количество просмотров, репостов и активность аудитории.

Фильм «Книги на русском» рассказывает о мурманских журналистах, а также жителях нашего региона разных возрастов и профессий, участвовавших в акции, а также школьниках ЛНР, получивших посылки с книгами с Кольского полуострова.

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