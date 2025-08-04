Фильм «Книги на русском», созданный в Мурманске, прошёл отборочный этап и включен в программу Первого Донецкого международного кинофестиваля

Лента включена в фестивальный онлайн-показ, который открыт до 28 сентября. По итогам одна из работ будет отмечена призом зрительских симпатий.