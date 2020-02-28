Фильм о мурманских рыбаках покажут в Испании

Документальный фильм «Море волнуется», снятый тюменскими кинематографистами о мурманских рыбаках, покажут на фестивале в Испании, который состоится в конце марта.

Режиссер картины Никита Тузов знает о тяжёлой работе на рыбном промысле не понаслышке. Бизнесмен всю жизнь живёт в Мурманске и вся семья его связана с рыбодобывающей отраслью, поэтому изменения, которые она претерпевает в последние годы, не могли оставить его равнодушным. Автор киноленты решил рассказать о Мурманске, его жителях, а также о суровых условиях, в которых трудятся моряки ведущие добычу морепродуктов в Баренцевом море.