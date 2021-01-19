Фильм о судьбе легендарной спортсменки Елены Вяльбе выйдет в прокат в начале марта

Фильм о судьбе легендарной спортсменки Елены Вяльбе, снятый в Кировске, выйдет в прокат в начале марта.

Кинолента повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжёлые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Чтобы подготовиться к съёмкам и лучше вжиться в роли, все пять актрис в течение шести месяцев проходили специальную подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством тренера Дмитрия Воронина. В съёмках фильма в Кировске принимала участие профессиональная спортивная команда из 26 человек — члены сборной России по лыжным гонкам. Ранее сообщалось, что кинолента выйдет в прокат 25 февраля 2021 года, однако, сегодня её создатели сообщили о том, что фильм будет доступен к показу с 4 марта.