Фильм режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым в главной роли взял главный приз Международного кинофестиваля в Иерусалиме

Он признан лучшей иностранной кинолентой.

По словам членов жюри фестиваля, «Купе номер 6» — тонкий, умный и тёплый фильм. Это свободное кино, где целый мир существует в тесном вагоне поезда.

Напомним, ленту снимали в Мурманске год назад, уже в октябре она выйдет в прокат.

По сюжету, финская студентка садится в поезд «Москва — Мурманск», пытаясь сбежать от столичной любви. По воле случая ей приходится разделить поездку и купе с русским шахтёром. Такое соседство помогает пассажирам осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.