Фильм режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть», снятый в Заполярье с Юрием Борисовым в главной роли, номинирован на «Оскар»

Ранее он взял главный приз Международного кинофестиваля в Иерусалиме и был признан лучшей иностранной кинолентой.

Фильм «Купе № 6» выбран в качестве кандидата от Финляндии на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Напомним, кинокартину снимали весной 2020 года в Мурманске, Оленегорске и Териберке.

По сюжету, финская студентка садится в поезд «Москва — Мурманск», пытаясь сбежать от столичной любви. По воле случая ей приходится разделить поездку и купе с русским шахтёром. Такое соседство помогает пассажирам осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям.