Фильм, снятый в Заполярье, стал призёром межрегионального фестиваля

Фильм «Саамы. Дети Белого оленя» занял второе место в номинации «Лучший документальный фильм» на втором этапе ХI межрегионального фестиваля-конкурса визуального творчества «От чистого истока».

Снимали его в Мурманске и Ловозерском районе. Эта картина рассказывает о том, какие учреждения культуры и общественные организации занимаются сохранением этнокультурного наследия, а именно как проходят традиционные саамские игры, какие виды рукоделия популярны и как в наше время развиваются оленеводческие отрасли.