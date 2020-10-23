Фильм ужасов «Кольская сверхглубокая», съёмки которого проходили в Териберке, выходит в прокат в ноябре

Российский художественный фантастический фильм мурманского режиссёра Арсения Сюхина рассказывает о спуске группы учёных в самую глубокую скважину планеты.

Главную роль в картине исполнила сербская актриса Милена Радулович, выучившая для этого русский язык. По сюжету, Кольская сверхглубокая скважина - самый масштабный секретный объект страны. В 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, напоминающие крики и стоны людей. Такой сюжетный ход был выбран не случайно – Кольская сверхглубокая до сих пор служит источником многих легенд.

Премьера триллера состоялась 18 октября 2020 года в рамках Международного кинофестиваля в Испании. В российский прокат фильм выйдет 4 ноября.