Финал профориентационного проекта «Арктическая фудтехшкола» прошёл в Мурманском государственном техническом университете

Школьники 8-10-х классов представляли свои проектные блюда на оценку жури.

Два месяца длился проект профессиональной ориентации «Арктическая фудтехшкола» - конкурс-игра, в котором приняли участие 9 команд, три из которых приехали в столицу Заполярья из Санкт-Петербурга.

Альбина Шабалина, руководитель проекта «Арктическая фудтехшкола»: «Ребята проходят полный цикл производства продукта: от идеи до рекламы. Причём, это не просто виртуальная игра, которая не отражает какой-то практической значимости, это практическое применение тех знаний, которые ребята получают в этом проекте. Они изучили мастер-класс и тут же воплотили его в жизнь».

Оценивать работы участников экспертное жури будет по четырём критериям: дегустация, презентация, упаковка и рекламные продукты, придуманные командами.

Юлия Шокина, доктор технических наук, профессор кафедры технологии пищевых производств МГТУ: «Они учились не просто делать продукт, придумывать продукт, они учились его продавать, предлагать инвесторам, делать промо-продукцию, разрабатывать упаковку».

Для школьников, безусловно, это очень ценная возможность, так как им можно воплотить все свои самые творческие мечты.

Арина Лущук, команда «Деловые булки»: «Если честно сказать, то подготовка есть. Нам сначала предоставляли кафедру, чтобы мы приготовили свой продукт. Нам выделяли средства на продукты, что тоже немаловажно, так как на продукты уходит большая сумма. А впечатления - неимоверные. Позитив, потому что мы научились работать в команде. Это самое главное!».

Представители команды «Деловые булки» приготовили бисквитный десерт для правильного питания в коробочках. Бисквит без пшеничной муки, крем из творога и низкопроцентного творожного сыра с добавлением натуральных ягод».

Ян Емельянов, команда «Деловые булки»: «К финалу мы подготовились хорошо. Сделали принт на футболках. У нас три вкуса: брусничный, черничный и морошка».

Одна из главных целей организаторов – вдохновить молодёжь на кулинарное творчество. Возможно, буквально через несколько лет ребята захотят продолжить свой гастрономический путь, но уже на профессиональном уровне.