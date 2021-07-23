Финалисты Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» защитили свои проекты, представленные в номинации «Мой Дальний Восток»

Моя Арктика». Финал номинации состоялся 15 июля во Владивостоке. В числе 7 авторов лучших проектов в номинации – жительница Снежногорска Юлия Ушакова.

Юлия Ушакова стала единственным победителем из Мурманской области во Всероссийском состязании гражданских инициатив «Моя страна – моя Россия». Специалист комплексного Центра социального обслуживания населения из Снежногорска рассказала жюри о социализации детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью создания творческого пространства. Защита состоялась в онлайн формате.

Проекту «Инклюзия через призму искусства», о котором и говорила Юлия экспертам, больше года. За это время Центр стал обладателем гранта на обустройство фотостудии, а воспитанники не раз побеждали в фотоконкурсах, итогом их работы стала выставка в историко-краеведческом музее города Полярного.

Первые сюжетно-ролевые игры, участие в которых приняли как здоровые ребята, так и дети с особенностями, были организованы на открытом воздухе в июне. Между тем, организаторы конкурса «Моя страна – Моя Россия» раскрыли далеко не все секреты. Интригой до декабря останется не только распределение мест, но и призовой фонд. Награждение призёров и победителей состоится в Москве.