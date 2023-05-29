Финальным аккордом в праздновании юбилея нашего региона стал большой концерт в центре Мурманска

Он собрал сотни жителей и гостей города. Радость северян поддержала группа «Любэ».

Большой концерт, посвящённый 85-летию со Дня образования Мурманской области состоялся на площади Пять Углов. Для всех гостей праздника выступили лучшие творческие коллективы города и региона. Море танцев, песен и позитива было на сцене. А на площади люди активно признавались в любви нашему северу и поздравляли Мурманскую область с днём рождения:

- У меня вся жизнь прошла здесь. Я здесь окончила школу, вышла замуж, родила детей, сейчас внуки растут. Мурманской области - процветания и благополучия!

- Хочу поздравить Мурманскую область с юбилеем. Пусть она процветает. Долгих лет жизни ей. Чтобы было много красивого в городе, а у каждого жителя было здоровье и благополучие в семьях.

- Давно живём здесь. Всё хорошо.

- Север мы любим за бесконечную красоту природы, непредсказуемость. Что вселяет в людей уверенность и поддерживает. Поздравляем Мурманскую область с 85-летием. Желаем ей бесконечного процветания!

Поздравил жителей региона и губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Поздравляя нашу область с юбилеем, Президент России Владимир Путин отметил, что люди Севера очень сильные. Сегодня наша область вновь развивается, у нас строятся уникальные производства, делаются инфраструктурные проекты, создаются новые рабочие места, строятся детские сады и школы, благоустраиваются города и посёлки».

После поздравления губернатора настало время большого концерта и его на сцене сменили приглашенные артисты.

Группа «Любэ» исполнила свои главные хиты, столь любимые многими жителями нашего региона.