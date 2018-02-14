Финальный турнир Высшей лиги по хоккею будет проходить в Мурманске

Хорошая новость для поклонников хоккея с мячом. Стали известны место и сроки финального турнира Высшей лиги. Игры пройдут в Мурманске на стадионе «Строитель» с 3 по 9 марта.

Это стало известно после победы клуба «Мурман» на выездном матче против команды из Кирова. Наши хоккеисты одержали победу со счётом 8:1. Особенно среди Северных спортсменов отметился нападающий Эдуард Кондратьев, забивший 4 гола за одну игру. Сегодня хоккеистам предстоит вновь выйти на лёд и сразиться в финальной битве, которая определит победителя.

Однако обыграть «Мурман» команде из Кирова будет, очевидно, непросто.