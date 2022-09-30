Финансовую грамотность на спецкурсах осваивают пожилые северяне

Грамотно распоряжаться бюджетом, не попасться на уловки мошенников, разбираться в банковских продуктах. Телеканал «Арктик-ТВ» запустил курсы финансовой грамотности для людей старшего поколения. Проект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Быть финансово грамотным - важный навык в жизни каждого человека, ведь каждый день нам приходится решать множество вопросов, связанных с взаимодействием с банками, кредитами и рассрочками, оптимизацией доходов и расходов, накоплениями и многим другим.

Люди старшего поколения особенно подвержены влиянию со стороны и порой, не зная основ, становятся жертвами мошенников или просто допускают финансовые ошибки. Поэтому телеканал «Арктик-ТВ» решил запустить курс по изучению основ финансовой грамотности для пенсионеров.

Татьяна Иващенко, экономист, преподаватель курса «Основы финансовой грамотности»: «У нас, к сожалению, так исторически сложилось, что люди, особенно старшего поколения не в курсе многих экономических или финансовых инструментов, которые есть в доступе у населения Российской Федерации, и которыми можно успешно пользоваться. И пользоваться для увеличения доходности своего бюджета, для оптимизации расходов, для анализа своих расходов».

Тем для изучения очень много. Преподаватели рады отвечать на вопросы и за пределами учебного плана занятий. Самые животрепещущие из них добавят в программу и разберут на уроках.

Татьяна Иващенко, экономист, преподаватель курса «Основы финансовой грамотности»: «Сегодня мы рассматривали приложения, которые есть для анализа бюджета семьи, как посмотреть в приложениях банков их расходы за месяц в удобном формате, проанализировать, посмотреть динамику».

Поделились своими впечатлениями северяне, которые проходят данный курс:

Татьяна Недялкова, ученица курса «Основы финансовой грамотности»: «Очень долго я пробовала заниматься самостоятельно, разобраться с инвестициями, куда можно вложить, как можно отложить, где как-нибудь под проценты собрать деньги. Поэтому очень были нужны курсы финансовой грамотности. Мне надо научиться распределять доходы и расходы, чтобы можно было хоть не в ущерб семье, не в ущерб семейному бюджету вложить деньги куда-то. С пользой для семьи и с пользой для себя».

Татьяна Зубова, ученица курса «Основы финансовой грамотности»: «Я пришла на эти курсы, чтобы немного понять, как экономить на пенсии, чтобы что-то оставалось. Первый урок прошёл, и мы поняли, что действительно нужно где-то экономить, где-то что-то не покупать, можно что-то дополнительно придумать, если ты умеешь что-то делать руками своими».

Чтобы помочь родителям, бабушкам и дедушкам не утонуть в финансовом океане, мы убеждены, что нет ничего сложного. Каждый может поделиться навыками, рассказать о возможностях по оплате услуг ЖКХ в онлайн-режиме, как отслеживать свои расходы в приложениях для смартфонов, тем самым сделав жизнь наших близких в разы проще.

Телередакция «Арктик-ТВ» планирует выпустить обучающие и информирующие ролики, которые появятся в эфире. Не пропустите!