Врио губернатора Мурманской области поручил профильным министерствам в течение недели заработать механизм устранения проблем с проверкой общедомовых теплосчётчиков, потому что переплата за отопление, которая сильно волнует северян, результат именно затяжных поверок приборов.

Основная причина больших плюсовых корректировок платы за отопление – это снятие общедомовых теплосчётчиков для проведения поверки. В результате сумма в квитанции начислялась по нормативу, который в большинстве случаев оказывается выше среднего уровня потребления ресурса. По словам начальника ГЖИ, задержки с поверкой счётчиков и несвоевременная их установка – результат нехватки средств в муниципальных бюджетах. Так же Алёна Кузнецова доложила, что по вопросу корректировки платы за отопление с начала текущего года в адрес ГЖИ поступили 675 обращений. Был инициирован ряд проверок, в ходе которых особое внимание было уделено ситуации в ЗАТО Видяево, где корректировки приобрели массовый характер

Врио губернатора Андрей Чибис поручил коллегам в течение недели разработать механизм устранения проблемы, особо отметив, что финансовые трудности местных властей не должны отражаться на людях.