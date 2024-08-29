«Финансовый грамотей»: банковская карта и пин-код – учимся финансовой безопасности

В этом видеоролике мы расскажем о том, что нельзя хранить пин-код рядом с банковской картой. В случае её потери недоброжелатели смогут ею воспользоваться в своих целях.