«Финансовый грамотей»: Иван Новиков – о том, как кредитные организации работают в рамках закона, обязывающего банки возвращать клиентам деньги, переведённые мошенника

Иван Новиков, председатель управления «Первого Мурманского общества взаимного кредита», считает, что банки не сильно этим довольны.

В этом выпуске эксперт даёт ответы на сложные вопросы: как службы безопасности работают в таких случаях? как понять, если звонит мошенник, представившись сотрудником банка? Как банки борются с мошенниками? Как будет работать период охлаждения? Могут ли мошенники по данным из госуслуг взять кредит?

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