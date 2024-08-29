«Финансовый грамотей»: как не попасть в долговую яму

В этом видеоролике мы расскажем о том, что при планировании будущей новой жизни важно не растрачивать деньги на лишние и ненужные вещи, которые могут не пригодиться, чтобы не попасть в долговую яму.