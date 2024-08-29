День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.24 16:31
«Финансовый грамотей»: о переводах и «Материнском капитале»
В этом видеоролике мы расскажем о том, насколько важно проверять лицензию и документы банков, которым переводите деньги.
Проект «Финансовый грамотей» реализован телекомпанией «Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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