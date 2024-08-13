«Финансовый грамотей»: Татьяна Иващенко – на что нужно обращать внимание при выборе банка?

В рамках проекта «Финансовый грамотей», реализуемого телекомпанией «Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области, экономист Татьяна Иващенко рассказывает о том, как экономить деньги и как правильно пользоваться банковскими продуктами.