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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.24 17:30

«Финансовый грамотей»: Татьяна Иващенко – на что нужно обращать внимание при выборе банка?

В рамках проекта «Финансовый грамотей», реализуемого телекомпанией «Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области, экономист Татьяна Иващенко рассказывает о том, как экономить деньги и как правильно пользоваться банковскими продуктами.

Во время беседы она подробно раскрывает и другие способы приумножения бюджетных средств, а также новых играх, которые обещают богатство.

 

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