«Финансовый грамотей»: телекомпания «Арктик-ТВ» продолжает рассказывать мурманчанам о том, как правильно распоряжаться деньгами

В этот раз слушатели узнали о банковских продуктах и чем они отличаются.

Занятие с сотрудником банка началось с важной и для самих финансистов темы – с мошенничеств.

Банкиры также страдают от аферистов и предупреждают своих клиентов о том, что важно соблюдать свод простых правил: не переходить по незнакомым ссылкам, не отвечать на подозрительные телефонные звонки, особенно в мессенджерах, а также не скачивать сторонние приложения.

Алена Бойцерук, главный клиентский менеджер банка «ВТБ»: «Клиент попался, скачала приложение, думала, что обновляет мобильное приложение банка. И у неё телефон начал работать сам по себе. Пришла она для того, чтобы оформить для себя кредит наличными. Когда я начала ей задавать наводящие вопросы, спрашивать, я видела, что клиент очень нервничает, что она постоянно в телефоне и, когда я попросила положить телефон, то увидела, что телефон работает сам по себе, а когда включилась фронтальная камера, я поняла, что она под влиянием мошеннических действий».

Многие мурманчане боятся пользоваться банковскими продуктами из-за банального непонимания их работы. Слушателям также рассказали о том, что такое кэшбек, чем отличается вклад от накопительного счёта и как оплачивать коммунальные услуги без комиссии.

Лариса Роскошная, участник проекта «Финансовый грамотей»: «Думаю, я воспользуюсь той информацией, которую сегодня получила. Просто здорово! Спасибо. Пожалуйста, проводите ещё занятия, это очень важно для нас, мы очень много нового узнали. Спасибо большое».

Проект «Финансовый грамотей» реализован «Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.