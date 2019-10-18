Финляндия начнёт выдавать жителям России пятилетние шенгенские визы

Новый визовый кодекс начнут применять со 2-го февраля 2020 года.

Новая практика будет применяться во всех представительствах Финляндии в России, сообщает МИД соседней страны. Новую многократную визу могут получить те заявители, у кого уже была двухлетняя финская виза, которая использовалась в соответствии с правилами и без нареканий.

Заявление можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки.

Требования к пакету документов, вступившие в силу с 1 сентября 2019 года, останутся без изменений. Стоимость визы - 35 евро.