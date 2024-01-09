Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией после 14 января

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр внутренних дел страны Суоми Мари Рантанен, сообщает ТАСС.

По мнению чиновницы, никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе не произошло.

Напомним, ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года. Два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создаёт новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.