Финляндия продлила запрет на въезд в страну для жителей России

Об этом заявили в генконсульстве соседней страны в Санкт-Петербурге.

Границы Финляндии и России пока останутся закрытыми на «неопределенный срок».

Предполагалось, что ограничения должны были снять уже 8 сентября. Как объяснили в генконсульстве, попасть в Финляндию можно, но для этого нужна весомая причина. К примеру, если гражданин России учится в стране Суоми, или же, если там живут ваши родственники. Помимо этого, можно приехать на свадьбу или похороны.