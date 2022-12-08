Финны, участники «Конвоя дружбы», попав в ДТП, полностью поняли значение слова «дружба»

Пара финнов из группы «Конвой дружбы», который приезжал на прошедшие выходные в город-герой Мурманск, не справились с управлением машины и улетели в кювет. Однако, финны к происшествию отнеслись позитивно и были уверены, что им помогут. Что и произошло.

Неравнодушные россияне помогли страдальцам добраться до Мурманска, заселили их в отель, оплатили номер, дали деньги на карманные расходы и даже позвали на ужин.

«Конвой дружбы» из 19 граждан Финляндии, который приезжал в Мурманск в выходные, успел сделать много важных дел. Финны посетили знаковые места Мурманска, встретились со студентами в МАГУ, пообщались с мурманчанами. Главной целью поездки было показать финнам и россиянам, что нам нечего делить, мы всё время жили рука об руку и должны и дальше помогать друг другу.

Россия и Финляндия - добрососедское сотрудничество и между нами не было никаких военных конфликтов. И мне очень бы хотелось, чтобы вот такая добрососедскость, такое вот сотрудничество сохранялись и в будущем.

Всё шло благополучно, однако, когда пара финнов на машине ехали в сторону дома, на Туломской дороге они не справились с управлением и попали в ДТП Как говорят участники ДТП, они просто не ожидали, что в России на дорогах так много поворотов. Привыкли, что финские дороги менее извилистые.

Jussi Saarela, представитель финской делегации «Конвой дружбы»: «Мы только проехали примерно 10-20 километров, выехав их города в сторону дома. Мы ехали по трассе. Мы просто ехали, как мы обычно едем в Финляндии. У нас нет таких крутых поворотов на дорогах в Финляндии, когда мы совершаем какие-то поездки на длинные дистанции. Вот почему мы немного удивились, когда повернули и дорога такая у-у-у… И мы кричим: «О, Боже мой!».

Несмотря на стрессовую ситуацию, финны не растерялись. Говорят, что успели даже отдохнуть, пока решали, что делать дальше. Продолжать поездку на повреждённой машине было нельзя, поэтому они начали останавливать проезжающие автомобили. По словам финнов, останавливались многие, пытались проявить участие. Но вот беда, никто не понимал по-английски.

Jussi Saarela, представитель финской делегации «Конвой дружбы»: «Русские очень дружелюбные. Так много людей останавливались рядом с нами и спрашивали, всё ли у нас в порядке. Мы были ошеломлены тем, насколько русские заботились о нашей проблеме, об этой ситуации».

К счастью участников «Конвоя дружбы», на дороге появился мурманчанин Артур, который и помог нашим гостям. Он тоже по-английски не говорил, но позвонил другу Александру, который язык знал. Тот, в свою очередь, тоже бросил дела и приехал из Мурманска на место происшествия.

Jussi Saarela, представитель финской делегации «Конвой дружбы»: «Он подвёз нас до города, до нашей гостиницы, где мы ранее останавливались. И он даже заплатил за наш номер. Он просто заплатил за нас… Честно говоря, мы потратили все наши деньги на поездку, мы уже возвращались домой. У нас не было евро наличкой, не было русских рублей, вообще не было денег. И мы такие «О, Боже, что нам делать?». У нас нет интернета, нет денег, у нас нет машины, и мы не можем пользоваться нашими банковскими картами в России».

Неравнодушный северянин наглядно продемонстрировал финнам, что такое русское гостеприимство. Александр пригласил их на ужин и даже снабдил попавших в беду гостей города некоторой суммой денег на первое время.

Jussi Saarela, представитель финской делегации «Конвой дружбы»: «Его жена приготовила нам ужин. Мы пришли в гости: там такой большой дом - большой и красивый. И хозяева были очень дружелюбные».

На данный момент, попавшие в ДТП участники «Конвоя дружбы» ждут результата техосмотра своей машины, чтобы понять, что им делать дальше. Есть большая вероятность, что вернуться на ней обратно в Финляндию уже не удастся. Но и тут наш доблестный мурманский герой не оставил гостей наедине с бедой. Он пообещал, что в случае чего до финского Ивало Юсси и Эвелину доставит его сын на собственной машине.

Jussi Saarela, представитель финской делегации «Конвой дружбы»: «Нам нужна была помощь. И сейчас мы пережили такое русское гостеприимство по отношению к нам, мы встретили столько людей. Некоторые даже обнимали нас, показывали палец вверх и говорили: «Финляндия», «финский». Некоторые люди были настолько тронуты, что даже плакали, когда мы рассказывали им нашу историю.

Такая бескорыстная помощь и поддержка настолько впечатлила финских гостей, что о своём визите в Мурманск, даже несмотря на ЧП, они не жалеют.

Идея «Конвоя дружбы» заключалась в демонстрации дружеских намерений обычных жителей Финляндии по отношению к россиянам. Мурманчане наглядно продемонстрировали, что готовы на ответные шаги. О том, что к финнам относятся в Мурманске радушно и доброжелательно Юсси и Эвелина, можно сказать, узнали на собственном опыте.