Физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Старостина в Мурманске не будет

Минстрой Мурманской области принял решение о расторжении концессии о строительстве этого объекта.

Как сообщила руководитель профильного министерства, концессионер не справился со взятыми обязательствами и фактически остановил строительство ФОКа на улице Старостина. Все достигнутые договорённости оказались сорваны.

Напомним, что работы начались в мае 2024 года, но на участке обнаружили старые железобетонные конструкции, не учтённые проектом. Это повлекло корректировку документации и новое прохождение госэкспертизы.

За полтора года концессионер так и не смог изменить проект и вернуться к работам.

В свою очередь, депутаты облдумы Роман Пономарёв и Евгений Тарбаев собрали подписи жителей за расторжение концессионного соглашения и намерены добиваться перезапуска проекта с учётом мнения мурманчан. Также они будут настаивать на приведении территории вокруг стройплощадки в порядок и компенсационном озеленении.