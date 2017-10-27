Чуть более 3000 жителей Мурманской области приняли участие в сдаче норм ГТО, почти 600 из них смогли их выполнить и получить заветный значок.

Популярный в советское время физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вновь набирает сторонников. Нормативы обновленного российского ГТО сдают и в Заполярье. Специально оборудованные центры тестирования созданы в 17 городах Заполярья. Об этом сегодня рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Она отметила, что за минувший год в Заполярья проведено 33 массовых физкультурных мероприятия. Среди них традиционно наиболее яркими стали: 82 Праздник Севера, массовые Всероссийские соревнования: «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций», «Лёд надежды нашей» и соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Увеличился и показатель доли населения, систематически занимающейся физкультурой и спортом. По данным комитета, он вырос с 2 до 32 процентов.